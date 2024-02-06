"الأسرى": الاحتلال اعتقل 1236 مواطنا من الضفة الشهر الماضي

فلسطين اليوم

قالت مؤسسات الأسرى، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الشهر الماضي من محافظات الضفة 1236 مواطنا، بينهم 30 إمرأة، و73 طفلاً.

وأشارت في بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إنّ أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في محافظة القدس، إذ بلغت (309) حالات اعتقال، تليها محافظة الخليل بـ(220) حالة اعتقال، وفي طولكرم اعتقلت (150) مواطنا.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، بأنّ حصيلة حالات الاعتقال في الضفة بعد السابع من أكتوبر، بلغت (6870) حالة اعتقال، من بينها أكثر من (215) من النّساء، وأكثر من (400) طفل، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين (52) أبقى الاحتلال على اعتقال (37) منهم صحفيتان، وكان من ضمن المعتقلين الطفل يوسف الخطيب (17 عاما)، وأحمد خشان (18 عاما)، ومحمد أنيس ترابي (16 عاما) وهم ممن أفرج عنهم في صفقات التبادل التي تمت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، فيما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة ممن تم الإعلان عنهم 7 شهداء، أحدهم لم يتم الكشف عن هويته، إلى جانب أسرى من غزة استشهدوا وأعدموا داخل معسكرات الاحتلال ولم يتم الكشف عن هويتهم وظروف استشهادهم.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير (9000)، و لا تتضمن معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات في ظل استمرار إخفائهم قسريا، من بينهم (70) معتقلا هذا المعطى يتضمن فقط من هنّ محتجزات في سجن (الدامون)، علما أن هناك معطيات عن وجود معتقلات من غزة في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال لم يعرف عددهنّ أو أية معطيات حولهنّ، ومن ضمن إجمالي المعتقلين في السجون هناك نحو (200) طفل.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين (3484)، بينهم (11) أسيرة، وعلى الأقل (40) طفلا، و(21) صحفيا، فيما بلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) (606)، وهم من اعترفت بهم إدارة السّجون، فيما تؤكد المؤسسات أنهم أعلى بكثير مما أعلنت عنه إدارة السّجون، في ظل رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطى بشأن معتقلي غزة.