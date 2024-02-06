الأمم المتحدة: "إسرائيل" تواصل عرقلة وصول المساعدات لشمال غزة

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وفي المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، أشار دوجاريك إلى أنّ 10 عمليات مساعدات فقط وصلت لشمال غزة من أصل 61 عملية في شهر يناير/كانون الثاني.

وبحسب دوجاريك، معظم المساعدات التي وصلت إلى شمالي غزة تحوي على مواد غذائية فقط.

وأشار دوجاريك إلى أن بعثات المساعدة إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية غالبا ما يتم منعها، مشيرا إلى أن هذه البعثات تحمل إمدادات المياه والنظافة.