صور الأقمار الصناعية تكشف تضرر نحو 60% من مباني غزة بفعل العدوان

فلسطين اليوم

كشف تحليل للقطات الأقمار الصناعية، أجراه باحثون في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك، وجامعة ولاية أوريغون، أن ما بين 50% و61% من جميع المباني في قطاع غزة تضررت حتى 29 كانون الثاني/ يناير الماضي.



وأوضحت أن 20 منشأة للمياه والصرف الصحي تأثرت بالقصف، كذلك تضررت 390 منشأة تعليمية، بينما تعرض أكثر من 183 مسجدًا وثلاث كنائس على الأقل لأضرار ملموسة.



وسبق أن أظهرت أيضا صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز تابع للأمم المتحدة، دمار 30 بالمئة من المباني في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) إن 69147 مبنى تعرض للضرر في غزة، أي ما يعادل نحو 30 بالمئة من إجمالي المباني في القطاع.

وأضاف المركز أن 22131 من مباني القطاع الفلسطيني دمرت، بالإضافة إلى 14066 مبنى آخر تعرض لأضرار بالغة و32950 لأضرار متوسطة.



واستعان المركز بصور الأقمار الصناعية الملتقطة في السادس والسابع من كانون الثاني/ يناير الجاري، وقارنها بست مجموعات أخرى من الصور يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل العدوان.



وبحسب المركز فإن أكبر حجم للأضرار كان في مدينتي غزة وخانيونس مقارنة بتحليل سابق.