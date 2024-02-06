الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم 6 أخرى في النويعمة شمال مدينة أريحا

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا، وأخطرت بهدم ستة أخرى، في قرية النويعمة، شمال مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت النويعمة، وهدمت منزلا يعود للمواطن نايف نجوم وعائلته، وتقدر مساحته بنحو 120 مترا مربعا، بذريعة البناء من دون ترخيص.

كذلك أخطرت قوات الاحتلال بهدم ستة منازل في القرية، تعود ملكيتها لعائلة نجوم.