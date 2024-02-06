الصحة: 107 شهداء و143 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء،إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في تصريح صحفي، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 27585 شهيدًا و66978 إصابة منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.