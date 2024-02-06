نحو 4900 طالب استُشهدوا و8514 أصيبوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنّ 4895 طالباً استُشهدوا و8514 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة في البيان أنّ عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4851 شهيداً 8227 جريحاً، فيما استُشهد في الضفة الغربية المحتلة 44 طالباً وأصيب 283 آخرون، إضافةً إلى اعتقال 89.

وأشارت إلى أنّ 239 معلماً وإدارياً استُشهدوا، وأصيب 836 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة الغربية المحتلة.

كما ولفتت الوزارة إلى أنه ما يزال 620 ألف طالب محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أما بالنسبة إلى المدارس المتضررة، أوضحت الوزارة أنّ هناك 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة الغربية للاقتحام والتخريب.

وأكّدت وزارة التربية أنّ الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافةً إلى أنّ هناك 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأنّ 133 مدرسة حكومية تمّ استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.