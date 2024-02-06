شركة يابانية تنهي عملها مع شركة عسكرية للاحتلال بعد قرار "العدل الدولية"

فلسطين اليوم

أعلنت وحدة الطيران التابعة لشركة التجارة اليابانية أنها ستنهي تعاونها الاستراتيجي مع شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية بحلول نهاية شباط/ فبراير على خلفية الحرب على غزة.



وكانت شركة "إيتوتشو" للطيران وقّعت مع "البيت سيستمز وإن.إيه.إس" مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في آذار/ مارس 2022.

وقال تيوسي هاتشيمورا، المدير المالي لشركة إيتوتشو، إن الشركة تعتزم وقف التعاون مع "البيت سيستمز"، بعدما أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" الشهر الماضي بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين.

وأوضح هاتشيمورا في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أعمال الشركة، أن الشراكة كانت بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية بغرض استيراد معدات دفاعية لقوات الدفاع الذاتي واللازمة لأمن اليابان، ولا تربطها أي صلة على الإطلاق بالصراع الحالي بين كيان الاحتلال وفلسطين.

وأضاف، أنهم أخذوا في الاعتبار أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير، وأن الحكومة اليابانية تدعم دور المحكمة، وأوقفوا بالفعل أي أنشطة جديدة في إطار مذكرة التفاهم، ويعتزمون إنهاء مذكرة التفاهم بحلول نهاية شباط/ فبراير.