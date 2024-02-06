المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ثكنة "راميم" بصاروخي "بركان"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدافها ثكنة ‏"راميم" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت في بيان لها أن الاستهداف تمّ بصاروخي "بركان" أصاباها بشكل مباشر، مشدّدة على أن العملية تشكّل "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته".

من جهته، أفاد الإعلام العبري بأن صاروخاً أطلق من لبنان سقط بالقرب من "مرغليوت" في الجليل الأعلى