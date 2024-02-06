شهداء وإصابات في مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب المجازر وسفك دماء المدنيين أمام مرأى ومسمع العالم من دون أي تحرك فعلي وجدي لوقفها.

وفي اليوم الـ123 على العدوان، استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا.

وارتقى 10 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف استهدف 4 منازل في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الهوا، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، واصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات طالت منازل في منطقتي مربع أنصار، ودوار أبو مازن، وحي الرمال، غرب مدينة غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة.

وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من التحرك في المناطق الغربية من مدينة غزة، وتطلق النار على كل من يتحرك.

وطالت شظايا قذائف مدفعية جيش الاحتلال ساحة مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,365 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.