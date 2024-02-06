جيش الاحتلال يحقق في مقتل 12 أسيراً "إسرائيلياً" بنيران أحد ضباطه

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هآرتس" العبري، اليوم الثلاثاء، أن "الجيش" الإسرائيلي سيبدأ تحقيقاً في مقتل 12 أسيراً في وحدة استيطانية في مستوطنة "بئيري"، وتقع غربي صحراء النقب المحتلّة، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أنّ التحقيق سيتضمن أن القصف الذي أدى إلى مقتل الأسرى كان بأمر ممن قاد القتال هناك، وهو قائد "الفرقة 99" في "الجيش" الإسرائيلي، باراك حيرام.

وبيّنت الصحيفة أن "الجيش" الإسرائيلي أطبق نيران الدبابة على المكان الذي كان يتجمّع به الأسرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ كان مع الأسرى عناصر من المقاومة الفلسطينية "الذين طالبوا بضمان مرورهم إلى قطاع غزة مع الأسرى".

وعلى الرغم من وجود الأسرى في المكان، اعترف حيرام أنه بعد مفاوضات فاشلة مع العناصر، أمر الدبابة بالاقتحام، وجاء ذلك في مقابلةٍ له مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

يأتي هذا التحقيق في وقت يواصل فيه "جيش" الاحتلال عدوانه على غزة لليوم 123، ويبقي الأسرى الإسرائيليين في القطاع تحت تهديد القصف الذي يشنه على القطاع.