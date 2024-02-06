القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ قواتها البحرية عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ انتصارا لغزة وردا على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها، إن العملية العسكرية الأولى استهدفت سفينةً أمريكيةً (Star nasia ستار ناسيا ) والثانية استهدفت سفينةً بريطانيةً(Morning Tide مورنينق تايد) وقد تم استهدافُ السفينتينِ بصواريخَ بحريةٍ مناسبة، وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً.

وأضافت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، أنها ستقوم بتنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ ضدَّ كل الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي، وذلك ضمنَ حقِّ الردِّ المشروعِ على العُدوانِ ودفاعاً عنِ اليمنِ وشعبهِ.

وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ استمرارِ عملياتِها العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى رفعِ الحصارِ وإيقافِ العدوانِ على الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.