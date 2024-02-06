هيئة المعابر: غزة تعاني من نفاد المواد التموينية

فلسطين اليوم

قالت "هيئة المعابر الفلسطينية" في قطاع غزة، إن الشاحنات التي تدخل قطاع غزة، "لا تلبي احتياجات القطاع الذي يعاني من نفاد المواد التموينية" بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأكد هشام عدوان، المتحدث باسم "هيئة المعابر الفلسطينية"، أن متوسط المساعدات التي تدخل قطاع غزة يومياً يبلغ 100 شاحنة، وهو معدل قليل جداً بالنسبة للكارثة التي ألمت بالقطاع.

وأضاف أنهم بحاجة لعدد أكبر من الشاحنات، حيث كان يدخل القطاع قبل الحرب ما يقارب 500 شاحنة يومياً، وذلك في ظل وجود مخزون من السلع الاستراتيجية في القطاع.

وأشار إلى أن معبر رفح يعمل من أجل خروج حالات استثنائية مثل حملة الجوازات المصرية وأصحاب الجنسيات الأجنبية والمرضى والجرحى

وشدد على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر على مدار الساعة.

ودعا عدوان إلى إدخال المزيد من السلع الغذائية لقطاع غزة لإنقاذ الفلسطينيين في ظل الحرب التي تشنها "إسرائيل" على القطاع.