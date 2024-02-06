قوات الاحتلال تعتقل مواطنين خلال اقتحامها الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 9 مواطنين على الأقل خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وقالت مصادر محلية، إن مقاومين اشتبكوا مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية النصارية شمال شرق نابلس، وسمعت أصوات إطلاق كثيف للرصاص.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، وانتشرت بين مخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد، ودهمت عددا من المنازل في منطقة المساكن الشعبية المحاذية للمخيمين.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من الشبان عميد الطيراوي ونور الطيراوي وشاكر الترتير بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها في المساكن الشعبية.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال قبيل منتصف الليل، حي التعاون العلوي بمدينة نابلس، وقامت بعمليات تمشيط وفتشت إحدى المركبات، واعتقلت الشاب جهاد القطب.

واندلعت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم، أسفرت عن إصابة شاب برصاص الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب (19 عامًا) بالرصاص الحي بالفخذ خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة قفين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة غرب جنين، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت الشاب محمد أحمد أبو صويص.

واندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين، واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال أحمد فريحات بعد مداهمة منزله في بلدة اليامون.

كما أطلق مقاومون النار باتجاه قوات الاحتلال عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا، وشنت حملات دهم طالت عدة منازل، من بينها منازل عائلات شهداء المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء الاثنين، طفلا وشابين من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل سليمان يوسف محمد كعابنة، من محيط منزله بقرية ادقيقة في مسافر يطا.

كما اعتقلت الشقيقين علي وعايش محمد علي عوض، وكلاهما من قرية اصفي، بمسافر يطا.