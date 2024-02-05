توتر العلاقات الإسرائيلية – الروسية.. واستدعاء سفيرة الاحتلال في موسكو

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عزمها استدعاء سفيرة "إسرائيل" لدى موسكو، سيمون هالبرين، على خلفية تصريحات "غير مقبولة بشأن المحرقة اليهودية".

ونقلت وكالة "تاس" المحلية عن الخارجية الروسية، أنها ستستدعي هالبرين إلى مقر الوزارة، دون تحديد زمن معين.

وفي مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، نُشرت الأحد، قالت السفيرة: "مع الأسف، فإنّ اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست (المحرقة في 27 كانون الثاني/يناير من كل عام) ليس يوماً رسمياً في تقويم الدولة الروسية، وسأتحدث عن ذلك مع زملائي الروس".

وأضافت هالبرين: "لا أفهم لماذا يقلل وزير الخارجية سيرغي لافروف، من أهمية هذا الحدث".