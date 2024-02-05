عشرات المرضى والأطباء عالقون في مستشفى الأمل بخانيونس بعد إجلاء آلاف النازحين

فلسطين اليوم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إجلاء نحو 8000 نازح فلسطيني من مستشفى الأمل ومقرّ الجمعية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الاثنين. ويأتي ذلك بعد حصار إسرائيلي على المنشأتَين دام نحو أسبوعَين، في سياق الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أضافت الجمعية أنّ 40 نازحاً فقط من كبار السنّ بقوا في المستشفى الواقع وسط مدينة خانيونس، إلى جانب نحو 80 مريضاً وجريحاً و100 من أفراد الطواقم الإدارية والطبية.

وفي سياق متصل، نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل فيديو، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مغادرة النازحين مقرّها وكذلك مستشفى الأمل التابع لها.