مستوطنو الشمال وغلاف غزة لحكومتهم: لسنا مستعدين للعودة إلى منطقة حرب

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مستوطني غلاف غزة وجّهوا رسالة إلى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أكدوا فيها عدم استعدادهم للعودة إلى منطقة حرب "ما لم يتم إزالة التهديد".

وأرسل سكان "منتدى غلاف إسرائيل" رسائل احتجاج إلى سموتريتش، قبيل اجتماع رؤساء مجالس "غلاف غزة" برئيس مكتب رئيس الحكومة، قالوا فيها إن الحكومة الإسرائيلية "تخلّت عنا في الـ7 من أكتوبر. نحن لسنا مستعدين للعودة إلى منطقة حرب، ولسنا مستعدين للعودة، ما لم يتم إزالة التهديد".

وطالبوا بـ"السماح للراغبين بمواصلة خطة الإخلاء حتى نهاية العام".