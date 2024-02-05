برق وغراد و107 وتدمير دبابات..سرايا القدس تقض مضاجع العدو!

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، قصف برشقات صاروخية، وعدد من قذائف الهاون، تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم وتحديداً في الصبرة وتل الهوا، ومحيط الصناعة والجوازات، في مدينة غزة، وفي شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة.

واستهدفت أيضاً بحسب بياناتها، تجمعات وتمركزات جنود الاحتلال بالإضافة إلى آليات عسكرية تابعة له، في محاور التقدم بمدينة خان يونس، بالقنابل المقذوفة من نوع (برق) المضادة للأفراد، وبصواريخ "غراد"، مؤكدةً إصابة أهدافها إصابات بدقة.

وضمن عمليتين مشتركتين، استهدفت سرايا القدس وكتائب القسام دبابة إسرايلية بقذيفتي "التاندوم" و"الياسين 105" في حي الأمل غرب خان يونس. واستهدفت تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ "107".