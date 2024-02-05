لمرتين متتاليتين اليوم.. عدوان أميركي بريطاني يستهدف منطقة الكثيب غربي اليمن

فلسطين اليوم

أكّدت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الإثنين، أنّ عدواناً أميركياً بريطانياً، استهدف منطقة الكثيب في الحديدة، غربي اليمن، مرتين متتاليتين، بغاراتٍ جوية.

وفجر اليوم، أفادت المصادر باستهداف العدوان الأميركي البريطاني، محافظة الحُدَيدة الساحلية على البحر الأحمر، غرب اليمن بـ 11 غارة، كما استهدف بـ 8 غارات، منطقة رأس عيسى في مديرية الصَّليْف شمالي غرب مدينة الحُدَيْدَة.

كذلك، شنّ 3 غارات على مناطق متفرقة، من مديرية الزَّيْدِيَة، و4 غارات شرقي مدينة صعدة شمال اليمن.

وفي السياق، شدّد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزيّ، أنّ العدوان الأميركي البريطاني نفّذ ما يقارب 300 غارة على اليمن، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة "لا يمكن أن تفلت من العقاب"، ومشدّداً على أنّ "كل المآسي والحروب التي نشرتها أميركا في ربوع العالم كانت تستند إلى أكاذيب".

وأكّد رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، أنّ استمرار العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، لن يحقّق للمعتدين أيّ هدف، بل يزيد من مآزقهم ومشاكلهم على مستوى المنطقة.

وفيما يتعلق بالقدرات اليمنية العسكرية، أكّد عبد السلام أنّه ليس من السهل تدميرها، وقد "أُعيد بناؤها في ظلّ سنوات حربٍ قاسية".