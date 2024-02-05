إعلام عبري: حزب الله يؤكد أنّ جبهته ستبقى ناشطة طالما العدوان على غزة مستمر

فلسطين اليوم

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أنّ حزب الله مستمر في القول "بشكلٍ واضح لكل من يريد أن يسمع في الشرق والغرب"، أنّ "الجبهة اللبنانية ستستمر ناشطة طالما القتال في غزة مستمر".

وقال مراسل الشؤون العربية في القناة "كان"، روعي كايس، إنّ حزب الله أعطى "إشارة هامة بخصوص اليوم التالي لوقف إطلاق النار في غزة"، مشيراً إلى كلام النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، حين قال إنّه "حتى بعد توقف الحرب في غزة لن نسمح لإسرائيل بالوصول إلى إنجاز سياسي، نحن سنحدد الشروط لنهاية الحرب، والمقاتلين على طول الحدود والخطوط الأمامية، لم ولن ينسحبوا ولن يتراجعوا".

واعتبر كايس أنّ كلام فضل الله مهم جداً "خاصةً على ضوء طلب إسرائيل المركزي، بانسحاب عناصر حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني من أجل إعادة السكان إلى الشمال".

كما تابع: "على خلفية التشدد في المواقف العلنية لحزب الله، نقول إنه وبعكس ما تم نشره، المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين الذي كان هنا أمس في إطار جهود التسوية الأميركية، لن يتوجه إلى لبنان وليس هناك توقع لزيارة إضافية له في لبنان، وهذا يدلنا على وجود عرقلة بخصوص هذه الجبهة".

وأمس، أقرّ الإعلام الإسرائيلي بمرور أحد "أصعب الأيام" التي عرفها الشمال خلال الحرب، إذ تم تفعيل 21 صفارة إنذار في الجليل الأعلى، خلال ساعتين فقط. وبيّن أنّ النشاطات التجارية في "كريات شمونة" و"شلومي" في الشمال، تضررت بصورة صعبة جداً.