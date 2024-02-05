مفتي سلطنة عُمان يندد بمد دول عربية للاحتلال بقوافل المؤن في ظل حصار غزة

فلسطين اليوم

ندد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بمساندة دول عربية دولة الاحتلال وإمدادها بقوافل المؤن، في حين يعاني الشعبالفلسطيني في قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة.



وقال الخليلي في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن "الأمور تفاقمت وبلغت في الظلم أقصاها، على أن مصدر الظلممن كان يرتجى منه العون على الخير والنصرة على العدو (الاحتلال)، وإذا هو أشد من العدو نكاية وأعظم قسوة".

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.



وأضاف مفتي عُمان: "رأينا نجدة ذوي القربى للاحتلال بإمداده بما يحتاجه وما لا يحتاجه من المؤن بقوافل من الشاحنات تتزاحم علىالدخول في محطاتها، بينما الشعب الفلسطيني المكافح المظلوم يعاني من المسغبة ويقاسي من الحرمان فعجَزَتُه وأرامله وأيتامه لا يكادونيجدون ما يسد الرمق ويسعف الأمعاء الجائعة ويطفئ حرارة الأكباد الظامئة، كما لا يجدون ما يدثر الأجساد العارية في البرد الشديد".



وتابع متسائلا: "أين الأخوة الإسلامية والنخوة العربية والنجدة الإنسانية؟".



وشدد على أنه يوجه "هذا النداء إلى أولي الغيرة الإسلامية والشهامة العربية والمبادرة الإنسانية، وقد طفح الكيل وجاوز الحزام الطبيين وبلغالسيل الزبى، فوا عجباه من هذه المسارعة إلى إتخام الاحتلال بالشبع ومحاصرة ذوي القربى كأن المأساة تريح الضمائر وتنعش الحياة".