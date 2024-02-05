مسؤول في البنتاغون: قواتنا تعرّضت لـ169 هجوماً في العراق وسوريا والأردن

فلسطين اليوم

نقلت مراسلة صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، لارا سيغمان، عن مسؤولٍ في البنتاغون، اليوم الاثنين، قوله إنّ القوات الأميركية في العراقوسوريا والأردن، تعرّضت لـ 169 هجوماً منذ تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

وأضافت أنّ هذا العدد، يشمل 3 هجمات تعرضت لها القوات في سوريا، بعد الضربات الأميركية على سوريا والعراق، يوم الجمعة الماضي.

وذكرت المراسلة، أنّ الضربة الأولى كانت في 3 شباط/فبراير، حيث تعرّضت القوات الأميركية في موقع الفرات لهجومٍ، من دون أيّ إصاباتأو أضرار.

وتابعت أنّ الضربة الثانية حصلت في 4 شباط/فبراير، بطائرة مسيّرة، استهدفت حقل عمر النفطي، مع إصابات متعدّدة لقوات سورياالديمقراطية وأضرارٍ جسيمة في البنية التحتية.

أما الضربة الثالثة، فكانت في 5 شباط/فبراير، حيث تمّ إطلاق صاروخ ضد القوات الأميركية وقوات التحالف، في موقع الفرات، من دون أيّإصابات أو أضرار.