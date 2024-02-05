دعوات مقدسية للرباط في المسجد الأقصى وكسر حصاره

فلسطين اليوم

دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل، إلى ضرورة الرباط في المسجدالاقصى المبارك، وكسر الحصار المفروض عليه، في ذكرى الإسراء والمعراج يوم الخميس المقبل.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الاحتلال يفرض منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، حصارا على القدسوعلى المسجد الاقصى بشكل خاص، مما يجعل المسجد خاليا في معظم الاوقات.

وأضافت أن شرطة الاحتلال تسهل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، والذين يعيثون فيه فسادا ويمارسون داخله طقوسا تلمودية،ويتصرفون وكأن الأقصى أصبح كنيسا يهوديا خاصا بهم.

كما دعت كافة مساجد المحافظة إلى إغلاق أبوابها يوم الخميس القادم، وتوجه المصلين لأداء كافة الصلوات في المسجد الأقصى،واصطحاب نسائهم وأطفالهم وعائلاتهم لإعمار الأقصى والاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وعدم تركه فريسة سائغة للجمعيات الاستعماريةوغلاة المستعمرين المتطرفين.