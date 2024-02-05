الاحتلال يعترف بإصابة 5 من جنوده بمعارك غزة

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، بإصابة خمسة من ضباطه وجنوده خلال الساعات الـ24 الماضية، في المعارك الدائرةمع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال، أن 356 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في المعارك، بينهم 25 جروحهم خطيرة.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، قتل 562 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأولالماضي، 225 منهم منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر.