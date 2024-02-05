وزير الخارجية الفرنسي بعد لقائه نتنياهو: يجب إعلان وقف إطلاق نار دائم

فلسطين اليوم

دعا وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، اليوم الاثنين، إلى "وقف عنف المستوطنين" الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، فيختام لقائه رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس.

وقال سيجورنيه، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط، إنّه "لا يمكن أن يحدث أيّ تهجير قسري للفلسطينيين، لا من قطاع غزّة، ولا منالضفة الغربية".

وطالب بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وإدخال المساعدات لقطاع غزة، وطالب بوقف دائم لإطلاق النار ووقف معاناة المدنيين،وتحرير الأسرى.

ورأى أنّه "لن يكون هناك سلام دائم وعادل في المنطقة، من دون حل الدولتين".