ماكدونالدز تفشل بتحقيق المبيعات المستهدفة لأول مرة منذ سنوات بسبب المقاطعة

فلسطين اليوم

فشلت شركة سلسلة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة في تحقيق المبيعات المستهدفة لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات خلال الربع الماضي متأثرة بضعف نمو المبيعات في أعمالها بالشرق الأوسط، وسط موجة مقاطعة بسبب دعم فروع دولة الاحتلال للجيش في حملته العسكرية على غزة.



وشركة الوجبات السريعة العملاقة من بين عدة علامات تجارية غربية شهدت احتجاجات وحملات مقاطعة ضدها بسبب المواقف المؤيدة "لإسرائيل" في عدوانها على غزة.



وزادت مبيعات العلامة التجارية في الأسواق التنموية الدولية المرخصة من ماكدونالدز 0.7 بالمئة في الربع الماضي، وهو أقل كثيرًا من التوقعات بنمو 5.5 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.



وقال كريس كمبنسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز الشهر الماضي إنّ عددًا من الأسواق في الشرق الأوسط والبعض الآخر خارج المنطقة تشهد "تأثيرا ملموسًا على الأعمال" بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.



وارتفعت مبيعات متاجر ماكدونالدز العالمية 3.4 بالمئة في الربع الرابع، مخالفا التقديرات التي توقعت ارتفاع 4.9 بالمئة. وتمثل نتائج الربع أبطأ نمو في المبيعات منذ نحو ثلاث سنوات.



وقالت "ماكدونالدز" إنّها تشعر بالفزع من "المعلومات المضللة والتقارير غير الدقيقة" بشأن موقف الشركة من الحرب على غزة، حسب قولها.