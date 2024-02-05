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الصحة: 27478 شهيدا و67 ألف جريح
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 شهيد و 205 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأعلنت الصحة في بيان ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 27478 شهيد و 66835 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.