المقاومة تستهدف مواقع الاحتلال في مزارع شبعا وقصف معادي لبلدات لبنانية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) أن مجاهديها استهدفوا ‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌ يوم الاثنين موقع ‏رويسات العلم، وموقع موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية المناسبة، وقالت المقاومة إنها حققت إصابات ‏مباشرة في الموقعين المستهدفين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات على بلدتي ميس الجبل وبيت ليف، وأشارت إلى أن قوات العدو تقوم بعملية تمشيط من مواقعها باتجاه المنازل المأهولة في الوزاني، وسبق ذلك غارات جوية نفذتها طائرة مسيرة اسرائيلية على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي اطراف بلدة راشيا الفخار قضاء حاصبيا، من مرابض العدو في مزارع شبعا المحتلة، و اطراف بلدة مركبا قضاء مرجعيون، ومنطقة وادي حسن واطراف بلدة مجدل زون، و اطراف وادي حامول واللبونة والناقورة، والمنطقة الحرجية بين بلدتي طير حرفا وشمع في جنوب لبنان.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان ثلاثة شهداء ارتقوا في جنوب لبنان على طريق القدس وهم: الشهيد عباس أحمد الخرسا "حسام" من بلدة الطيري، والشهيد سلمان محمد حسن فقيه والشهيد عباس خضر ناصر.