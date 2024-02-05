جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إصابة 5 ضباط وجنود في معارك غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأوضح أن 356 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في المعارك، 25 منهم جروحهم خطيرة.

قالت القناة 12 العبرية إن 540 جندياً أصيبوا عن طريق الخطأ منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت القناة العبربة أن معلوماتها استندت إلى معطيات للجيش الإسرائيلي.

وكانت بيانات الجيش الإسرائيلي أظهرت أنه منذ بداية الحرب أصيب 2820 جندياً، من بينهم 429 في حالة خطيرة.

وتابعت أنه من بين مجمل المصابين، هناك 429 في حالة خطيرة، و731 في حالة متوسطة، و1660 في حالة خفيفة.

ووفق أحدث الإحصاءات التي نشرت قبل أكثر من شهر فان 38 جنديا قتلوا جراء هذه الحوادث منذ بداية المعارك البرية.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قتل 562 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 225 منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مؤخراً عن تنفيذه لأكثر من 1500 عملية نقل لجنوده المصابين في غزة منذ بدء التوغل البري، وقال أن جنوده يعانون من أزمات نفسية حادة تمنعهم من القتال.