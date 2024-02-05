استشهاد طفل برصاص الاحتلال في القدس

فلسطين اليوم

استشهد اليوم الإثنين، الطفل وديع شادي عويسات (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال على حاجز عسكري، قرب مدخل بلدة العيزرية شرق مدينج القدس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل عويسات، من بلدة جبل المكبر في القدس، وتركته ينزف، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأظهر فيديو مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الاحتلال تركت الطفل عويسات ينزف في المكان دون أن تقدم له العلاج، حتى ارتقى شهيدا.

وفي فيديو آخر، تظهر مجندة وهي تطلق النار على الطفل عويسات من مسافة الصفر، بينما كان مصابا وينزف على الأرض.