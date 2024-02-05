غالانت: مستعدون لحل الصراع في لبنان...وإعلام عبري يكشف عن تسوية من مرحلتين

فلسطين اليوم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "تل أبيب" مستعدة لحل الصراع في جنوب لبنان، من خلال التفاهمات الدبلوماسية، وذلك عقب أيام من تهديده بتحرك "قريب جدا" للجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية التي تواصل فيها التصعيد أمس الأحد.

وفي بيان صادر عن مكتبه، فإن غالانت التقى الأحد آموس هوكشتاين كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، وأبلغه أنّ تل أبيب مستعدة لحل الصراع في جنوب لبنان (مع حزب الله اللبناني)، من خلال التفاهمات الدبلوماسية، لكنه استدرك بالقول أيضا "لكننا مستعدون أيضا لأي سيناريو آخر".

وأضاف غالانت أن إسرائيل "ملتزمة بتحسين الوضع الأمني على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، ومنها إزالة تهديدات التسلل وإطلاق النار من لبنان".

وحسب بيان مكتب غالانت، فقد ناقش الطرفان "ضرورة تغيير الوضع الأمني في الساحة الشمالية، وبحثا سبل إعادة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال".

وكانت وسائل إعلام عبربة كشفت عن تسوية من مرحلتين، "في المرحلة الأولى ستتوقف أعمال حزب الله وسيعود السكان الإسرائيليون إلى منازلهم، وفي المرحلة الثانية ستبدأ مفاوضات لتحديد الحدود البرية "بما في ذلك مناقشة نقاط الخلاف الـ 13"

ووفق تسوية هوكستين سيكون هناك انتشار واسع للجيش اللبناني واليونيفيل في جنوب لبنان وعلى طول الحدود، كما ستدرس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إعطاء اللبنانيين "جزرات اقتصادية".