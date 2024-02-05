يديعوت أحرونوت: اجتماع الكابنيت انتهى الليلة دون وصول رد حماس

فلسطين اليوم

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبربة بأن اجتماع الكابنيت انتهى الليلة الماضية بدون أن يصل أي رد من حماس.

وأضافت الصحيفة بأن التقديرات في "إسرائيل" أن رد حماس لن يكون ايجابيا بالكامل في ظل الشروط التي ستضعها بشأن ضمانات وقف إطلاق النار وفي ظل استمرار الخلافات في المواقف .

وأشارت إلى أن القطريين أكدوا لـ"إسرائيل" أن المفاوضات صعبة وستكون شاقة وبحاجة لمزيد من الوقت.

وتابعت الصحيفة العبرية، أن الأميركيين يضغطون على "إسرائيل" لقبول الصفقة ولو بثمن باهظ لأنها تريد أن تمتد إلى لبنان وستؤدي في النهاية إلى تطبيع العلاقات مع السعودية.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن إدارة بايدن تعتقد أن التطبيع سيسمح لنتنياهو بتبرير عدم تجديد القتال والتخلي عن هدف القضاء على حماس.