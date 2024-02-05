"العفو الدولية ": الاحتلال أطلق موجة عنف عاتية ضد الفلسطينيين بالضفة

الساعة 01:00 م|05 فبراير 2024

فلسطين اليوم

قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية أطلقت في الأشهر الماضية موجة عنف عاتية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضافت المنظمة في بيان صحفي، إن القوات الإسرائيلية استخدمت القوة المميتة دون ضرورة خلال الاحتجاجات والمداهمات والاعتقالات.

كما لفتت إلى أن القوات الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدة الطبية لأشخاص أصيبوا بجروح هددت حياتهم.

يُذكر أن الاحتلال زاد من وتيرة اعتداءاته بالضفة الغربية، حيث تواصل قواته اقتحاماتها بشكل يومي للمدن والبلدات في محافظات الضّفة كافة، كما تشن حملات اعتقالات ومداهمات واسعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.