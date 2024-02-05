"العفو الدولية ": الاحتلال أطلق موجة عنف عاتية ضد الفلسطينيين بالضفة

فلسطين اليوم

قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية أطلقت في الأشهر الماضية موجة عنف عاتية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضافت المنظمة في بيان صحفي، إن القوات الإسرائيلية استخدمت القوة المميتة دون ضرورة خلال الاحتجاجات والمداهمات والاعتقالات.

كما لفتت إلى أن القوات الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدة الطبية لأشخاص أصيبوا بجروح هددت حياتهم.

يُذكر أن الاحتلال زاد من وتيرة اعتداءاته بالضفة الغربية، حيث تواصل قواته اقتحاماتها بشكل يومي للمدن والبلدات في محافظات الضّفة كافة، كما تشن حملات اعتقالات ومداهمات واسعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.