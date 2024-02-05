قصف إسرائيلي على جنوب لبنان والمقاومة تستهدف مواقع في الجليل الأعلى

فلسطين اليوم

استهدفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم أطراف بلدات الناقورة والضهيرة وطيرحرفا جنوب لبنان.

فيما تحدثت القناة 12 العبرية، عن إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه نهاريا وسقطا في منطقة مفتوحة.

وكانت أفادت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأضافت بأن صفارات الإنذار دوت في منطقتي دوفيف وبرعم في الجليل الأعلى.

ولا تزال مناطق الجنوب اللبناني تتعرض منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لغارات وقصف مدفعي من قبل الاحتلال بالتزامن مع إطلاق المقاومة الإسلامية في لبنان صواريخ باتجاه مواقع وأهداف إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.