"الإعلام الحكومي": مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في منطقة ادعى أنها "آمنة"

فلسطين اليوم

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.مجزرة مُروّعة ارتقى فيها 30 شهيداً بدير البلح، في الوقت الذي ادعى أنها منطقة آمنة.

وقال المكتب في تصريح صحفي، إن جيش الاحتلال قتل خلال الـ24 ساعة الماضية 30 مواطنا في منطقة دير البلح، وكان قد دعا المواطنين إلى اللجوء إليها ثم ارتكب فيها مجزرة مُروّعة، وهذا يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".

وأشار المكتب إلى أن جيش الاحتلال استهدف منازل المواطنين الآمنة بالقصف المباشر من الطائرات الحربية، كما قصف مسجد في نفس المنطقة، مما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء.

وحمّل المكتب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار هذه المجازر والجرائم، مشيرا إلى أنهم هم من منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكابها، وكذلك هم من رفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة.



وناشد المكتب كل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.