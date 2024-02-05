"أونروا": نقص مياه الشرب يهدد حياة سكان غزة

فلسطين اليوم

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من "موت عدد أكبر من سكان قطاع غزة بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض".

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة "إكس".

وقالت الوكالة إن طواقمها سلمت ما يقرب من 20 مليون لتر من المياه لسكان غزة، لكن هذا لا يكفي لتلبية الاحتياجات.

وأكدت الوكالة أن الظروف غير إنسانية، ويكافح سكان غزة من أجل البقاء دون أي من الأساسيات.

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم "إسرائيل" بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.