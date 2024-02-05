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غارات جوية وقصف مدفعية إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان
تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة مروحين، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات طير حرفا وشمع والضهيرة وزبقين والجبين.
وشن جيش الاحتلال، ليلة أمس غارة جوية على بلدة يارون أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، تزامنا مع قصف مدفعي على أطراف بلدتي مارون الراس، ورميش.