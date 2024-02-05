جيش الاحتلال يواصل حربه الدامية ضد قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين والنساء والأطفال في قطاع غزة، لليوم الـ122 على التوالي

وتقصف مدفعية الاحتلال، منذ فجر اليوم الإثنين، مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة مدينتي، دير البلح وخان يونس.

وقالت مصادر محلية، إن مدينة خان يونس جنوبا تتعرض لقصف متواصل من مدفعية الاحتلال خاصة المنطقة الغربية، بما فيها أحياء الأمل، والكتيبة، والشيخ ناصر، والقيزان، إضافة إلى المنطقة الجنوبية الواصلة إلى مدينة رفح.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل محاصرة مستشفيي الأمل وناصر وسط مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق مسيرات الاحتلال النار على المواطنين في المنطقة.

كما تواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق واسعة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف مخيم النصيرات بعدة قذائف مدفعية.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة، صوب شاطئ مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها، استشهاد أكثر من 27,365 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,630 آخرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكنوبر الماضي، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.