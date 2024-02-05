أسعار العملات
دولار أمريكي3.66
يورو3.95
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.15
جنيه إسترليني4.62
استشهاد شاب فلسطيني بنيران شرطة الاحتلال في بئر السبع
استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الإثنين، في مدينة بئر السبع، جنوبي فلسطين المحتلّة، بنيران شرطة الاحتلال.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إنّ الشاب الفلسطيني حاول السيطرة على سلاح أحد عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي هناك، بينما أطلق عليه الشرطي النار، ما أدّى إلى إصابته بشكل قاتل.
وعقب تداول الخبر، شجّع وزير"الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، عنف شرطة الاحتلال تجاه الفلسطينيين في تعليقه على الحادثة، مؤيداً إطلاق النار من قبل الشرطي الإسرائيلي تجاه الشاب الفلسطيني.