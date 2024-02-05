الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين خلال اقتحام مناطق متفرقة بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، عشرات المواطنين، بينهم قياديون وأسرى محررون، خلال حملات دهم وتفتيش، وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس مدعومة بعدد من الآليات العسكرية من بينها جرافة من طراز D9 ، وباشرت تجريف بعض الشوارع.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص، وألقوا تجاهها عبوات ناسفة محلية الصنع.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل، واعتقلت المحرر سامح مسلماني واستولت على مبلغ من المال من منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وانتشرت في عدد من أحيائها وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين تركزت في الحي الشرقي ومحور ديوان الجلاد ودوار السلام.

وطالت مداهمات الاحتلال عددا من البنايات السكنية والمنازل بأحياء طولكرم، واعتقلت قواته عددا من المواطنين، عرف منهم الشاب قتيبة السمور من الحي الشرقي، والشاب محمود جمّيل من ضاحية ارتاح، وإياد قعدان ونجله عدي قعدان من عزبة الجراد، وفادي جمال أسطة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وتعرضت للاستهداف بالأكواع المتفجرة في شارع النفق.

وأفادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين سامح وأحمد ابو سنينة بعد مداهمة منزل عائلتهم في قلقيلية، كما أعادت اعتقال الأسير المحرر معاذ محسن شريم من منزله بحي كفر سابا ويذكر أن والده وشقيقه معتقلون في سجون الاحتلال.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد مختار عبد القادر بعد مداهمة منزله ببلدة كفر لاقف شرق قلقيلية.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، طالت عشرة مواطنين بينهم عدد من المحررين والقياديين الفلسطينيين، وأفرجت عنهم بعد التحقيق معهم ميدانيا.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعبوات ناسفة شديدة الانفجار.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بديا غرب سلفيت، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل بمنطقة الصفحة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت الشاب محمد أحمد الجابري من مكان عمله في البلدة.

وشنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين في بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقلت أكثر من 10 مواطنين بينهم سيدة، عرف منهم: سماهر سليمان عطشى، وعبد الرحمن رائد حامد، وليث أنور سليم، وإسلام عايد يوسف.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد نواف جرابعة من منزله في قرية بيتين شرق رام الله، كما اعتقلت الشاب أحمد حلمي أبو قرع بعد مداهمة منزله في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

واقتحمت قوة راجلة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، مطلقة قنابل الصوت باتجاه المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بيت فوريك، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب لمحتوياتها.

وفي السياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، ودهمت أحد المنازل في حارة الدويكات.

واندلعت اشتباكات في مخيم عين بيت الماء غربي مدينة نابلس، عقب تسلل قوات إسرائيلية خاصة إلى المخيم، صباحاً، وتبعها تعزيزات عبر شارع بيت ايبا.

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في المخيم، وسمعت أصوات إطلاق كثيف للرصاص ودوي تفجيرات، قبل أن تقتحم المنزل وتفتشه وتخرب محتوياته

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فشلت باعتقال أحد الشبان الملاحقين من داخل المنزل المحاصر، ولجأت لاعتقال شقيقه سليم محمود جبريل للضغط عليه، بالإضافة إلى اعتقال الشاب لطفي عرفات.

واعتقلت قوات الاحتلال المحرر نسيم القواسمي، بعد مداهمة منزله بمدينة الخليل.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع.

ومن بلدة حلحول شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر ماهر الاطرش ونجله يزن، والشاب رافع مضية، وحطمت مركبة أحد المواطنين.