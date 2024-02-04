الاحتلال تحت النار..سرايا القدس تواصل ضرب العدو!

فلسطين اليوم

خاضت سرايا القدس، في اليوم الـ120 من معركة "طوفان الأقصى"، اشتباكاتٍ عنيفة ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغِّلة في القطاع، عند أكثر من محور في مدينة غزّة.

وأعلنت سرايا القدس أن مقاوميها خاضوا اشتباكات عنيفة في محاور خانيونس واوقعوا جنود الاحتلال في كمين محكم وقتلوا جنديين وأصابوا آخرين بجروح متفاوتة.

كما دك مقاومو السرايا تحشدات الاحتلال غرب خانيونس ووسط قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

وبثّت "سرايا القدس، مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها المواقع العسكرية والتحشدات الإسرائيلية في محاور قطاع غزة.