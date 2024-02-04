أبو عبيدة: دمّرنا 43 آلية عسكرية.. ونفّذنا 17 مهمةً عسكرية ضد قوّات الاحتلال في غزة

فلسطين اليوم

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في رسالة مفصلة، في اليوم الـ120 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنّ مقاتلي القسّام تمكّنوا، خلال الأيام الماضية، من تدمير 43 آلية عسكرية، كلياً أو جزئياً.

وقال أبو عبيدة، إنّ المقاتلين أجهزوا على 15 جندياً إسرائيلياً من المسافة صفر، وتمكّنوا من قنص ضابط وجندي، وأوقعوا عشرات جنود الاحتلال بين قتيلٍ ومُصاب.

وتابع أنّه خلال الأيام الماضية، نفّذ مقاتلو القسّام، 17 مهمةً عسكرية مُختلفة، استهدفت القوّات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

كذلك، أكّد أبو عبيدة، أنّ مقاتلي القسّام، فجّروا مدخل نفق في عدد من جنود العدو، واستولوا على 4 طائرات "درون"، ودكّوا التحشدات العسكرية، بقذائف الهاون، في كل محاور القتال، ووجّهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها.