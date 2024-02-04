إعلام إسرائيلي: بايدن يضغط على "إسرائيل" لوقف إطلاق النار مطول على غزة

فلسطين اليوم

ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، أنّه بعد 120 يوم قتال في قطاع غزّة، هناك ضغوط أميركية على "إسرائيل" لوقف إطلاق نار، مقابل التطبيع مع السعودية.

وقال معلق الشؤون السياسية في "القناة 13" الإسرائيلية، رفيف دروكير، إنّ إدارة بايدن تضغط على "إسرائيل" لتوافق على وقف إطلاق نار لمدة 4 أشهر على الأقل، كجزء من صفقة متعددة المراحل.

وبيّن معلق الشؤون السياسية في القناة، أنّ هذا الضغط سيكون مقابل الترويج لاتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية.

وبخصوص المرحلتين الأولى والثانية من الصفقة، التي تسعى إليها إدارة بايدن، أشار دروكير إلى أنّه في المرحلة الأولى من الصفقة ستوقف "إسرائيل" القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتنسحب من مراكز مدن غزّة، وتنفذ إطلاق سراح عدد محدود من السجون، مقابل إطلاق سراح "35 أسير إسرائيلي و5 مجندات".

كذلك، تحدث دروكير عن المرحلة الثانية، التي وصفها بأنّها أكثر تعقيداً بالنسبة لنتنياهو، لافتاً إلى أنّه خلال هذه المرحلة ستواصل "إسرائيل" وقف إطلاق النار لفترة طويلة، وستطلق سراح عدد كبير من الأسرى، بما في ذلك أولئك الذين تم تعريفهم على أنهم "ثقيلون"، مقابل إطلاق سراح "جميع الجنود الذكور الذين ما زالوا على قيد الحياة".