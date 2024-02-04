رفضاً للإبادة في غزة.. عمّال بريطانيون يعطّلون حفل تبرعات لـلكيان الإسرائيلي

فلسطين اليوم

أُلغي حفل لجمع التبرعات للجنود الإسرائيليين في لندن، اليوم الأحد، كان من المقرر أن يستضيفه المؤلف والمعلّق البريطاني المتطرّف، دوغلاس موراي.

وجاء قرار الإلغاء بعد أن رفض عمّال خدمة المسرح، التجهيز لجمع التبرعات لـ "إسرائيل" رفضاً للعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزّة، على الرغم من أنّ إدارة الحفل عرضت عليهم أجراً يفوق أجرهم بـ 3 أضعاف.

وقال موراي خلال منشورٍ له في موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إنّ حفل التبرعات للجنود الإسرائيليين، جرى نقله من وسط لندن إلى مكان آخر، مدعياً أنّ "المسرح الذي من المفترض أن يستضيف الحفل، تعرّض لحملةٍ من الترهيب".

كما أشار إلى أنّ "المسارح في لندن لم تعد تشعر بالأمان"، مضيفاً أنّ الحدث سيعقد حتى لو أنّ المسرح الأساسي في لندن، قد قرر عدم العمل معنا.

يُشار إلى أنّ دوغلاس موراي، مؤلّف ومعلّق بريطاني مُتطرّف، أسس مركز التماسك الاجتماعي في عام 2007، والذي أصبح جزءاً من جمعية "هنري جاكسون" التابعة للمحافظين الجدد في بريطانيا، والتي دعت إلى معاقبة حركات المقاومة ولا سيما في لبنان.