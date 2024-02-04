مصدر مسؤول في "حماس" ينفي الأنباء المتداولة حول رفض الحركة لمقترحات وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

أفاد مصدر مسؤول في حركة "حماس"، بأن الحركة لم تسلم ردها على إطار اتفاق باريس بعد لوقف النار في قطاع غزة.

وقال المصدر إن حماس تجري المشاورات النهائية مع مكونات الشعب والفصائل الوطنية بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأكد المصدر في حديثه أن الهدف الأساسي في المشاورات يتركز على "وقف العدوان وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى"، مضيفا أنه من المتوقع تسليم الرد قريبا.

ونفي المصدر في "حماس" صحة الأخبار المتداولة حول رفض الحركة لمقترحات وقف إطلاق النار، مطالبا وسائل الإعلام بالحذر وعدم الوقوع بشرك الإعلام الإسرائيلي الذي يهدف لإرباك الشارع الفلسطيني.