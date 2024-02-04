مستوطنون يواصلون عرقلة وصول مساعدات إلى غزة عبر ميناء أسدود

فلسطين اليوم

واصل مستوطنون إسرائيليون متطرفون، اليوم الأحد، محاولات عرقلة وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وتجمّع عشرات المستوطنين عند مخرج ميناء أسدود، شمال قطاع غزة، وأوقفوا الشاحنات المغادرة وطلبوا وثائقها وتحققوا من حمولتها ووجهتها، أمام أعين الشرطة الإسرائيلية.

وكان من اللافت عدم تدخل الشرطة الموجودة في المكان لمنع عمليات التدقيق التي قام بها المستوطنون المتطرفون دون أي صفة رسمية.

وفي حديث لـ"الأناضول"، قال شارون، وهو مستوطن يهودي من سكان القدس فضّل عدم الكشف عن لقبه: "جئت لإيقاف الشاحنات التي تحمل الأوكسجين إلى حركة حماس في قطاع غزة"، مضيفاً: "بالنسبة لنا كل سكان غزة إرهابيون".

وزعم أنّ الغذاء والوقود والمساعدات الأخرى المرسلة تذهب إلى "حماس"، واصفاً غزة بأنها "مكان سيئ للغاية".