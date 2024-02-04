صنعاء: قدراتنا العسكرية بنيناها في ظل حرب قاسية.. ويصعب تدميرها

فلسطين اليوم

أكّد رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، أنّ استمرار العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، لن يحقّق للمعتدين أيّ هدف، بل يزيد من مآزقهم ومشاكلهم على مستوى المنطقة.

وقال عبد السلام في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إنّ قرار اليمن بمساندة غزة ثابت ومبدئي، ولن يتأثر بأيّ اعتداء.

وفيما يتعلق بالقدرات اليمنية العسكرية، أكّد عبد السلام أنه ليس من السهل تدميرها، وقد "أعيد بناؤها في ظل سنوات حرب قاسية".

كما دعا واشنطن ولندن إلى الانصياع للرأي العام الدولي، "الُمطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار عن غزة"، والكف عن حماية "إسرائيل" على حساب الشعب الفلسطيني، "عوضاً عن التصعيد وإشعال جبهة جديدة في المنطقة".

وحذّر عبد السلام من أن الغارات العدوانية على اليمن والعراق وسوريا، "ستزيد من كراهية الشعوب وتوحّدها ضد الوجود الاستعماري الأميركي في المنطقة".