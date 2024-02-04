سوليفان: من مصلحة واشنطن إطلاق الأسرى الإسرائيليين لدى حماس ضمن هدنة

فلسطين اليوم

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أنّ التوصّل إلى اتفاقٍ لإطلاق الأسرى الإسرائيليين المتبقّين لدى"حماس"، من خلال هدنةٍ إنسانية، "يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة"، مُدّعياً أنّ "الكرة في ملعب حماس فيما يتعلق باقتراح الإفراج عنالأسرى".

وقال سوليفان خلال مقابلةٍ تلفزيونية عبر "سي بي أس" الأميركية إنّ "للفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم في غزّة".

كما أشار سوليفان إلى أنّ الولايات المتحدة، لديها المزيد من الخطوات في ردّها على الضربة الجوية في الأردن بطائرةٍ مُسيّرة.

وتابع أنّ واشنطن "ستردّ على الهجمات والتهديدات ضد قواتها".

واعترفت القوات الأميركية، في وقتٍ سابق، أنّ "3 من أفراد الخدمة الأميركيين قتلوا وأصيب 25، في هجومٍ بطائرة من دون طيار استهدفقاعدة في شمال شرق الأردن".

وعن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن لـ "إسرائيل"، أوضح سوليفان أنّ القضايا الإنسانية في غزّة ستكون ذاتأولوية قصوى في هذه المرحلة.

ويُجري بلينكن جولةً في الشرق الأوسط تتضمّن السعودية، مصر، قطر، "إسرائيل" والضفة الغربية، تبدأ من 4 وحتى 8 شباط/فبرايرالجاري.