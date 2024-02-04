أبو عبيدة: دمّرنا 43 آلية عسكرية.. ونفّذنا 17 مهمةً عسكرية ضد قوّات الاحتلال في غزة

فلسطين اليوم

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في رسالة مفصلة، في اليوم الـ120 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنّ مقاتلي القسّام تمكّنوا، خلال الأيام الماضية، من تدمير 43 آلية عسكرية، كلياً أو جزئياً.

وقال أبو عبيدة، إنّ المقاتلين أجهزوا على 15 جندياً إسرائيلياً من المسافة صفر، وتمكّنوا من قنص ضابط وجندي، وأوقعوا عشرات جنودالاحتلال بين قتيلٍ ومُصاب.

وتابع أنّه خلال الأيام الماضية، نفّذ مقاتلو القسّام، 17 مهمةً عسكرية مُختلفة، استهدفت القوّات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبواتالمضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

كذلك، أكّد أبو عبيدة، أنّ مقاتلي القسّام، فجّروا مدخل نفق في عدد من جنود العدو، واستولوا على 4 طائرات "درون"، ودكّوا التحشداتالعسكرية، بقذائف الهاون، في كل محاور القتال، ووجّهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها.

كما أعلنت كتائب القسّام، قبل بيان أبو عبيدة، استهدافها 3 دباباتٍ إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" في منطقةالصناعة جنوب غرب مدينة غزّة.

وتمكّن مقاتلو القسّام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، كانت تتحصّن داخل منزل في محيط منطقة الصناعة جنوبغرب مدينة غزّة، بقذيفة من طراز "TBG" مُضادة للتحصينات، مؤكدين وقوع المجموعة الإسرائيلية بين قتيلٍ ومصاب.

يأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي، يشنّهالاحتلال على قطاع غزّة، وتحديداً جنوبيّه ووسطه.