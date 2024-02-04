"الجهاد الإسلامي" تدين العدوان على اليمن: هذه الاعتداءات تسعى لإشعال المنطقة

فلسطين اليوم

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة استمرار العدوان الأمريكي- البريطاني على اليمن الشقيق، والذي طال الليلةَ الماضية،47 هدفاً في جميع أنحاء البلاد.

وقالت "حركة الجهاد الإسلامي" في بيان، اليوم الأحد، إن "هذه الاعتداءات تسعى لإشعال المنطقة، وتوسيع دائرة النار، بخلاف ما تُسوقله الإدارة الأمريكية، وعليه فإنها تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذه القرصنة المستمرة".

وأكدت أن "واشنطن وعواصم الغرب لازالت تُدير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتُوفر له الغطاء السياسي والاقتصادي والدعمالعسكري والاستخباري، وبالتالي فإنها متورطةٌ في جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني".

وأشادت "حركة الجهاد الإسلامي" بالموقف اليمني الشعبي والرسمي الذي أعلن أن هذه الاعتداءات لن تُثنيهم عن تأدية واجبهم الأخلاقيوالديني والإنساني المُساند للشعب الفلسطيني. ونأمل من كافة أحرار أمتنا العربية والإسلامية أن يتأسوا بهذا الموقف الأصيل.