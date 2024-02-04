ناشطون أمريكيون يقتحمون عشاء عمل لمدير شركة داعمة للاحتلال

فلسطين اليوم

اقتحم ناشطو سلام مؤيدون للقضية الفلسطينية، عشاء عمل شارك فيه مدير في شركة "شيفرون" للطاقة، الداعمة للاحتلال "الإسرائيلي".

وقام ناشطون باقتحام صالة خاصة كانت تضم شخصيات بينها أحد مدراء شركة "شيفرون" الأمريكية للطاقة، وذلك في مدينة أوكلاند بولايةكاليفورنيا الأمريكية.

وذكر ناشطون أن المدير التنفيذي في "شيفرون" مايك ويرث حاول الاعتداء عليهم، ورمى أطباق الطعام تجاههم.

وقال أحد الناشطين معلقا على سياسات "شيفرون" إنه يرفض "الدماء مقابل النفط".

وخلال وقت سابق من العام الماضي، قالت شركة شيفرون الأمريكية، إنها بدأت باستئناف إمدادات الغاز المحليين في "إسرائيل" والمنطقة،من حقل غاز تمار التابع لها على البحر المتوسط.

بدورها، قالت حركة المقاطعة "بي دي إس"، إن "شيفرون هي الجهة الدولية الرئيسية التي تستخرج الغاز الأحفوري الذي تطالب به"إسرائيل" في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ استحواذها على شركة نوبل إنرجي في عام 2020".

ومن خلال أنشطتها الاستخراجية، تتورط شيفرون في سياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته المتمثلة في حرمان الشعب الفلسطيني منحقه في السيادة على أراضيه.

المصدر: عربي21